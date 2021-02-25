Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a 'kalp'

Galatasaraylı olduğunu saklamayan Hakan Çalhanoğlu, kulübün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa kalp atarak bir kez daha sevgisini dile getirdi.

Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Instagram hesabından yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu.

KALP ATTI

Daha önce verdiği röportajlarda Galatasaray'ı tuttuğunu açıkça söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün bugün paylaştığı stat fotoğrafına kalp atarak gönül verdiği takımı bir kez daha göstermiş oldu.

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Çocukluktan bu yana Galatasaraylı olduğunu söyleyen Çalhanoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray taraftarlarına selam yolluyorum, sizleri seviyorum. İnşallah bir gün buluşacağız. Galatasaray'a, Fatih Hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur." ifadelerini kullanmıştı.