Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan sözleri: İntikamımı aldım Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mavi-siyahlılarla kazandığı Serie A şampiyonluğunun ardından eski takımı Milan'dan intikam aldığını söyledi.

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İtalya Serie A’nın 33. haftasında konuk olduğu Milan’ı, 2-1’lik skorla mağlup eden Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mavi-siyahlılar ligde 20. kez lig kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Inter'le şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon takıma yaptığı katkıyla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına dikkat çeken itiraflar yaptı.

"Büyük bir intikam oldu"

Il Giornale'ye konuşan Hakan Çalhanoğlu, eski takımı Milan hakkında şu sözleri sarf etti:

Milan taraftarlarının bana ve aileme yaptıklarını unutamıyorum. Inter ile şampiyon olmak benim için büyük bir intikam oldu.

"Bana yapılanları hak etmediğimi düşünüyorum"

Yapılanları hak etmediğini söyleyen Hakan, şunları dedi:

Bana yapılanları hak etmediğimi düşünüyorum. Hiçbir şey söylemeden sessizce işimi yaptım. Bu zafer bana her şeyin karşılığını verdi.

"Daha mutlu olamazdım"

Hayalinin gerçek olduğunu belirten Hakan, şöyle konuştu:

Hep sessiz bir şekilde çalıştım ve aynı zamanda sessiz bir şekilde acı çektim. Inter'e geldiğimde tek amacım elimden gelenin en iyisini yapmak ve bu olağanüstü takımla şampiyon olmaktı. Her zaman büyük bir kulüpte kazanmayı hayal etmiştim. Bu Inter ile oldu. Daha mutlu olamazdım.

"Milano'da kendimi evimde gibi hissediyorum"

Milano'ya olan sevgisinden bahseden milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Milano'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Futbolu bıraktığımda bile burada yaşamak isterim çünkü buradaki insanlar beni seviyor, bunu hissediyorum.

Inter'e transfer oldu, Milan taraftarının tepkisini çekti

2021-2022 sezonun başında Milan'dan bedelsiz bir şekilde ayrılan ve ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu büyük bir tepki çekmişti.

Milan taraftarının eleştirdiği isimlerin en başında gelen milli futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği Inter'le başarılı işlere imza atıyor.

30 yaşındaki futbolcu, Inter formasıyla 132 resmi maça çıktı. 40 milyon euro piyasa değerine sahip orta saha, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 24 asistle mücadele etti.