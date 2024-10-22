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AA

Serie A takımlarından Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde sporda farklı kültürler arasında örnek bir bağ kurması sebebiyle ödüle layık görüldü.

Orta saha oyuncusu, takımı Inter'in Serie A'nın 8. haftasında Roma ile başkentte yaptığı maç için kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

"BU ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞ OLMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Ödülü aldıktan sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hakan, şu şekilde konuştu:

Ödül benim için çok önemli, çok değerli. İnşallah sizleri hep böyle güzel temsil etmeye çalışırım. Kişiliğim ve karakterimle çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmak amacıyla bu ödüle layık görülmüş olmak beni çok mutlu etti.

"UMUYORUM Kİ DÜNYA KUPASI'NA İNŞALLAH KATILIRIZ"

Milli takımdan yeni döndüğü hatırlatılan ve son kampın çok güzel geçtiğini anlatan yıldız isim, şu ifadeleri kullandı:

Sizlerin de takip ettiği gibi kamplarımız çok güzel geçiyor. İstediğimiz sonuçları alıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Umuyorum ki Dünya Kupası'na da inşallah katılırız.

"HEDEFİMİZ YENİDEN LİG ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMAK"

Milli oyuncu, Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili de şu yorumu yaptı:

Daha lig için şu an çok erken. Bir şey söylemek çok doğru olmaz. Daha ligin başındayız. Önümüzde çok maç var. Tabii ki hedefimiz yeniden lig şampiyonluğunu kazanmak. Onun çabasını göstereceğiz. İnşallah yine biz kazanırız.

"SÖZLEŞMEM VAR"

Hakkında çıkan transfer söylentileri hatırlatılan ve Inter'de kalıp kalmayacağı sorusuna ise 30 yaşındaki isim, şu yanıtı verdi: