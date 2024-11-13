Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri: Türkiye'ye dönme fırsatım vardı

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İtalya Serie A ekibi Inter'de 4. sezonunu geçiren Hakan Çalhanoğlu, kariyerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

A Milli Futbol Takımımızın da kaptanlığını yapan yıldız isim, transfer itirafında da bulundu.

Milli oyuncu, Milan'da oynadığı dönemde Galatasaray'a transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

"HEDEFİM MİLLİ FORMAYI EN FAZLA GİYEN OYUNCU OLMAK"

TV8.5'a konuşan Hakan, sözlerine şöyle başladı:

Hedefim milli formayı en fazla giyen oyuncu olmak. Tugay Kerimoğlu'nu çok severim. Birlikte de zaman geçirdik. Bir futbolcu her zmaan rekorun peşinde olmak ister. Rüştü Ağabey'in rekorunu kırmak kolay olmayacak. Daha çok maç var. İnşallah nasip olur.

"ŞU ANDA İYİ GİDİYORUZ"

Inter'in son durumu hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu, şunları dedi:

Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter'de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur.

"FİKSTÜR YOĞUNLUĞU BİZİ ZORLUYOR"

Yoğun fikstür hakkında Hakan, şu görüşü paylaştı:

Fikstür yoğunluğu bizi zorluyor. Çok fazla sakatlık yaşanıyor. Allah kimseye göstermesin. Dinlenme süremiz çok az. Böyle de sakatlıktan dönme süresi de uzuyor.

"HER ZAMAN SORUMLULUK ALIRIM"

Milli oyuncu, her zaman sorumluluk alacağını söyledi.

Ben her zaman sorumluluk alırım. Hiçbir şeyden kaçmam. bir penaltı kaçırırsam bir daha gider atarım. Bu ego değil, kendime güvendiğim için böyleyim.

"KENAN'A DİKKAT EDİN DEMİŞTİM"

Kenan Yıldız hakkında konuşan orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Ben Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından 'ben size demiştim' dedim. İtalya'da aldığı değeri, onlara vermiş olduğu güveni, bunu yaşaması çok güzel bir şey. İtalya'da bize çok değer veriyorlar.

"GALATASARAY OLMADI"

Galatasaray'la ilgili transfer itirafında bulunan 30 yaşındaki yıldız, şu sözleri sarf etti: