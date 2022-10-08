Hakan Keleş: 1 puan VAR'dan döndü

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş mağlubiyetini değerlendirdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

"1 puan da kazanabilirdik ama o da VAR'dan döndü"

Keleş, "Kazanacak bir oyun oynamadık. İlk yarı çok kötüydük. İkinci yarı biraz daha toparladık. Gol de bulduk ama iyi oynamadık. Pas hataları var ama bu zeminden kaynaklandı. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik ama ikinci yarı biraz daha üstüne koyduk. Rakibimizin kalitesi yüksek. Mücadele ettik. Kazanmak istiyorduk, olmadı. Üzüntülüyüz. 1 puan da kazanabilirdik ama o da VAR'dan döndü. Biraz bizim için moral olacaktı ama kaybettiğimiz için üzüntülüyüz." dedi.

"Seyircimizi üzdük"

Genç teknik adam ayrıca, "Eksiklerimiz çok, birçok şeyi iyi yapamadık. Rakip de etkili olamadı ama golü duran toptan buldular. Ona önlem alamadık. Girdiğimiz pozisyonlar var, son pas tercihlerimiz var. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama telafi edeceğiz. Güçlü camialara karşı iyi sonuçlar alabiliyorduk ama bugün olmadı. Seyircimizi üzdük. Telafi edeceğiz. Bize inansınlar." sözlerini kullandı.