Hakan Keleş: Fenerbahçe maçına hazırlanacağız Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından "Kötü bir oyun sonrasında risk alarak çevirmeye çalıştık ama şimdi Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" dedi.

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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Konyaspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde Konyaspor'u 3-0 yendi.

Bu galibiyetle puanını 47'ye yükselten Galatasaray, averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Konya ekibi ise 18 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu.

"Zor maç olacağını biliyorduk"

Mücadeleyi değerlendiren Hakan Keleş, şunları dedi:

Zor maç olacağını biliyorduk. İki takımın da eksikleri vardı. İlk 60 dakikada Galatasaray'a alan vermedik. Biz de pozisyonlar yakaladık. İkinci yarının başında pozisyonları değerlendirebilseydik, daha farklı olacaktı. Kaybettiğimiz için üzgünüz.

"Fenerbahçe maçına hazırlanacağız"

Genç teknik adam, ayrıca şunları dedi:

Zor bir fikstürümüz var. Transfere kadar alacağımız puanlar avantajımız olacaktı. Geriye düştükten sonra oyuncularda problem yaşadık. Alternatif oyuncularda problemlerimiz var. Kötü bir oyun sonrasında risk alarak çevirmeye çalıştık ama şimdi Fenerbahçe maçına hazırlanacağız.

"Kaybettiğimiz için üzgünüz"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, şu ifadeleri kullandı:

Kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçtan önce kazanmak istiyorduk. İyi hazırlanmıştık. Zaman zaman ilk yarı istediğimiz oyunu oynadık. İkinci yarının başında yakaladığımız pozisyonlar vardı. İlk yarıda çok fazla Galatasaray’a alan bırakmak istemedik. Defans arkasına yaptığımız koşularla etkili olmaya çalıştık. Son vuruşlarda sorunlar yaşadık. İkinci yarı yakaladığımız daha net pozisyonlar vardı. Öne geçebilseydik farklı bir oyuna dönebilirdi. Yediğimiz golden sonra biraz problemeler yaşadık. Oyuna müdahale etmeye çalıştık. Biraz kadro kalitemizde biraz da alternatif oyuncularımızda sıkıntılar çektik. Duran toptan yediğimiz golle, 3-0'lık sonuç oldu. Zorlu periyottan geçiyoruz, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbulspor. İlk maçı mağlup kapattık. 3 gün sonra Fener maçı var. Ona hazırlanacağız. Zor maçlar. Oyun olarak kötü oynadık. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Galatasaray’a başarılar diliyorum.

"Verilen şansı iyi değerlendirdi"

İlk kez oynayan 18 yaşındaki kaleci Deniz Ertaş için ise Keleş, şu şekilde konuştu:

İlk maçı olmasına rağmen inanılmaz bir performans sergiledi. Verilen şansı iyi değerlendirdi. Bu süreçte onla devam edeceğiz. İyi maç çıkardığı için tebrik ettim.

"O pozisyona saha kenarında da itiraz ettim"

Louka Prip ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonda faul olup, olmadığının sorulması üzerine Hakan Keleş, şu ifadeleri kullandı: