Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu Göztepe’ye 5-0 mağlup oldu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİZE YAKIŞAN BİR SONUÇ OLMADI"

Skordan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Keleş, şu şekilde konuştu:

Bize yakışan bir sonuç olmadı. Rakibimiz kendi oyununu bize kabul ettirdi. Üstün oynadılar. Fakat bizim de iyi oynadığımız bir periyot vardı. Orada oyunu çevirebilirdik. Fakat kırmızı karttan sonra oyun disiplininden de uzaklaşınca istemediğimiz bir skorla karşılaştık. Üzüntülüyüz. Ama evimizde telafi edebileceğimiz bir maç var. Konya maçı. Şimdi ona hazırlanacağız. İnşallah bu kötü oyunu ve skoru orada telafi ederiz diye düşünüyorum. Oyunun genelinde dediğim gibi rakibimiz geriden oyun kırarak hiç başlamadı. Hep uzun toplarla çıktılar. Biz ikinci topları da kazanamayınca rakibimizin bu oyununa çok fazla karşılık veremedik. Bu bölümlerde sorunlar yaşadık. Bir de çıkarken kaptırdığımız toplar oldu. Rakibimizin bu konularda etkili olduğunu düşünüyorum.