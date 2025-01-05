Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Keleş, şu şekilde konuştu:

Kazanmak istiyorduk. Hedeflerimiz doğrultusunda 3 puan bize iyi gelecekti. Golü attık ve öne geçtik fakat kısa süre sonra gol yedik. Yeniden öne geçtik ve maç 2-1 olduğunda yakaladığımız fırsatlarla farkı açabilirdik ama olmadı. Beklerimizi iyi kullanamadık. Saha içerisinde savunma anlamında disiplini tam anlamıyla sağlayamadık. Bugün galip gelerek iç saha serimizi devam ettirmek istiyorduk ama olmadı. Oyuncularımı sergiledikleri futboldan dolayı tebrik ediyorum. Kazanamadığımız için üzgünüz.