Hakan Kutlu, Denizlispor'la yollarını ayırdı

Deneyimli teknik direktör Hakan Kutlu, Denizlispor ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu görevinden ayrıldı.

SON 6 HAFTADIR GALİBİYET GÖREMEDİ

Yalçın Koşukavak'ın ardından Denizlispor'da göreve gelen Hakan Kutlu, 13 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Son 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak, son 7 haftaya 26 puanla son sırada girdi.





ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Kutlu son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor'u çalıştırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yeşil-siyahlı ekibin göreve getirdiği üçüncü teknik direktör oldu. Hakan Kutlu, Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda Denizlispor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantep FK, Kayserispor ve Adana Demirspor'da da görev almıştı.





