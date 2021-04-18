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    Hakan Kutlu, Denizlispor'la yollarını ayırdı

    Hakan Kutlu, Denizlispor'la yollarını ayırdı

    Deneyimli teknik direktör Hakan Kutlu, Denizlispor ile yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 15:46
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    Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu görevinden ayrıldı.

    SON 6 HAFTADIR GALİBİYET GÖREMEDİ

    Yalçın Koşukavak'ın ardından Denizlispor'da göreve gelen Hakan Kutlu, 13 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

    Son 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak, son 7 haftaya 26 puanla son sırada girdi.

    Hakan Kutlu, Denizlispor la yollarını ayırdı #1

    ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

    Kutlu son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor'u çalıştırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yeşil-siyahlı ekibin göreve getirdiği üçüncü teknik direktör oldu. Hakan Kutlu, Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda Denizlispor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantep FK, Kayserispor ve Adana Demirspor'da da görev almıştı.

    Hakan Kutlu, Denizlispor la yollarını ayırdı #2

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