Euro
9.6886
0.17%
Dolar
8.053
-0.06%
Altın
462.51
0.46%
Borsa
1.405
-0.19%
Bitcoin
465.000
1.82%
EXEN Coin
25.98
2.28%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C
    Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020'de olmayabilir

    Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020'de olmayabilir

    UEFA, FIFA ve Avrupa Süper Lig kulüpleri kararlarında geri adım atmazsa, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Ozan Kabak EURO 2020'de forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa'da tarihi bir dönem yaşanıyor! 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasının ardından UEFA ve FIFA, bu organizasyona katılacak olan takımları ve futbolcuları kendi organizasyonlarından men edeceğini duyurdu.

    BİZİ BEKLEYEN TEHLİKE

    12 kulübün katılımı ile beraber kurulan Avrupa Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan) için de büyük bir tehlike ortaya çıktı.

    EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takımımızın
    üç futbolcusu, Avrupa Süper Ligi'nde mücadele edecek olan takımlarda forma giyiyor.

    Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020 de olmayabilir #1

    OZAN, ÇAĞLAR VE HAKAN OLMAYABİLİR

    UEFA ve FIFA, Avrupa Süper Ligi'nde forma giyen futbolcuları kendi organizasyonlarından men edeceğini duyurdu. Dolayısıyla alınan kararlarda bir değişiklik olmaması durumunda ve milli futbolcularda aynı kulüplerinde de oynamaya devam ederse Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, EURO 2020'de A Milli Takım forması altında mücadele edemeyecek.

    Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020 de olmayabilir #2

    RAKİPLERDEN KAÇ FUTBOLCU YOK

    A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya Milli Takımı'ndan 7 futbolcu, İsviçre Milli Takımı'nda 1 futbolcu, Galler Milli Takımı'ndan 3 futbolcu organizasyonda forma giyemeyecek.

    Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020 de olmayabilir #3

    UEFA'NIN AÇIKLAMASI

    UEFA, Premier Lig, La Liga, Serie A yönetimlerinden açıklama: "Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler ve futboclular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecek"

    YENİ BAŞKAN PEREZ'İN AÇIKLAMASI

    Masanın yeni patronu Florentino Perez herkese meydan okumaya ve büyük oynamaya devam ediyor; "Avrupa Süper Lig kulüplerinin oyuncularının 2022 Dünya Kupası'nda oynamasını yasaklarlarsa kendi Dünya Kupamızı yaratırız. Kimse sorun etmesin"

    Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu! Tüm detaylar...

    Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020 de olmayabilir #4

    Kulüpler Birliği'nde Avrupa Süper Ligi'ne tepki - HABERİ

    Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020 de olmayabilir #5

    Avrupa Süper Ligi'nde ne kadar kazanılacak - HABERİ

    Hakan, Merih ve Ozan, EURO 2020 de olmayabilir #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir