Hakan Yakın'dan ayrılık sinyali! İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, 1-0 kaybedilen Sivasspor maçının ardından takımın Trabzonspor karşısında sahadan çekilmesi hakkında konuştu. Yakın, "30 senedir futbolun içindeyim ama böyle bir şey hiç yaşamadım. Bende de bir iz bıraktı, ailemle de çok konuştum" dedi.

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AA

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Yakın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşanan olaylardan dolayı son 3-4 gündür kötü zaman geçirdiklerini belirtti.

"Çok iyi şeyler yaptık ve rakibi kontrol altında tuttuk"

Takımını gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Yakın, şunları dedi:

Çok iyi şeyler yaptık ve rakibi kontrol altında tuttuk. Diğer maçlarda olduğu gibi gol atamazsan ve bir de son dakikada gol yersen tabii ki bu moral bozuyor.

"Son dakikalarda gol yememiz üzücü"

Yakın, maçın ikinci yarısına iyi başladıklarını ifade ederek, şu şekilde konuştu:

Bizim açımızdan her şeyi doğru yaptığımıza inanıyorum. Üçüncü bölgede gollerimiz eksik ve son dakikalarda gol yememiz üzücü.

"Ailemle görüşeceğim"

Ligde geçen hafta kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesiyle ilgili bir soru üzerine Yakın, şu ifadeleri kullandı:

30 senedir futbolun içindeyim ama böyle bir şey hiç yaşamadım. Bende de bir iz bıraktı, ailemle de çok konuştum. Bu senenin son maçıydı, önümüzdeki maça biraz daha zaman var. Takıma da izin vereceğiz, o arada kendi düşüncelerim olacak ve kararlarım olabilir. Ailemle görüşeceğim. Bizden önce Ankaragücü maçında da olayların olması, bizim maçımızda olayların olması tabii ki dünya basınında negatif bir şey yansıtıyor. Bizim için de tabii ki zor ama yapacak bir şey yok.

Hakan Yakın, bazı maçlarda hakemlerin kararlarının kendi taraflarından yana olmadığını söyleyerek, hakemleri değerlendirmenin kendi işi olmadığını vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)