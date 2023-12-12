Hakem camiasından ortak tepki: Yalnız değilsin Halil Umut Meler Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramasının ardından eski ve mevcut hakemler de tecrübeli hakeme desteklerini gösterip olayı kınadı.

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ensonhaber.com

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynadıkları maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Merkez Hakem Kurulu başta olmak üzere Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, eski hakem Ali Palabıyık ve MHK eski başkanı Lale Orta, yaşanan bu olay sonrası Meler için destek paylaşımında bulundu.

Birçok hakemin tepki verdiği olay sonrasında maçlar süresiz olarak ertelenmişti.

Merkez Hakem Kurulu

11.12.2023 tarihinde Ankara Eryaman Stadyumunda oynanan Ankaragücü – Rizespor müsabakasında çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk Futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz.

Atilla Karaoğlan

Atilla Karaoğlan paylaşımında, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin!" ifadelerini kullandı.

Ali Palabıyık

Öte yandan eski hakem Ali Palabıyık da yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun kardeşim, söylenecek söz yok. Türk futbolu için kapkara bir gece." dedi.

Lale Orta

"İçim acıdı... Türk futbolunun en kara günü... Şiddetle kınıyorum!"

Erkan Özdamar

Sözün bittiği yerdeyiz. Hepimiz yanındayız. Çok geçmiş olsun.

Ümit Öztürk

Bu yumruk hepimize atılmıştır. Sözün bittiği an. Yalnız değilsin. Geçmiş olsun kardeşim.

Kadir Sağlam ve Barış Sarper Saka

Kardeşim her zaman yanındayım

Hakem camiasından yükselen diğer tepkiler şu şekilde:

Turgut Doman ve Göktuğ Hazar

Bu yumruk hepimize atılmıştır. Yalnız değilsin Umut abi

Hakan Ceylan