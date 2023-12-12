Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynadıkları maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
Merkez Hakem Kurulu başta olmak üzere Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, eski hakem Ali Palabıyık ve MHK eski başkanı Lale Orta, yaşanan bu olay sonrası Meler için destek paylaşımında bulundu.
Birçok hakemin tepki verdiği olay sonrasında maçlar süresiz olarak ertelenmişti.
Merkez Hakem Kurulu
11.12.2023 tarihinde Ankara Eryaman Stadyumunda oynanan Ankaragücü – Rizespor müsabakasında çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk Futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz.
Atilla Karaoğlan
Atilla Karaoğlan paylaşımında, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin!" ifadelerini kullandı.
Ali Palabıyık
Öte yandan eski hakem Ali Palabıyık da yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun kardeşim, söylenecek söz yok. Türk futbolu için kapkara bir gece." dedi.
Lale Orta
"İçim acıdı... Türk futbolunun en kara günü... Şiddetle kınıyorum!"
Erkan Özdamar
Sözün bittiği yerdeyiz. Hepimiz yanındayız. Çok geçmiş olsun.
Ümit Öztürk
Bu yumruk hepimize atılmıştır. Sözün bittiği an. Yalnız değilsin. Geçmiş olsun kardeşim.
Kadir Sağlam ve Barış Sarper Saka
Kardeşim her zaman yanındayım
Hakem camiasından yükselen diğer tepkiler şu şekilde:
Turgut Doman ve Göktuğ Hazar
Bu yumruk hepimize atılmıştır. Yalnız değilsin Umut abi
Hakan Ceylan
Büyük bir gururla..!
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