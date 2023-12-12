Hakem Meler'e ilk ziyaret Trabzonspor'dan! Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, hakem Halil Umut Meler’i ziyaret ettikten sonra kısa bir açıklama yaptı. Kafkas, "Kendisine başkanımız Ertuğrul Doğan’ın geçmiş olsun mesajlarını ilettim. Üzücü bir olay, hepimizi derinden yaraladı" dedi.

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DHA

Türk futbolunda dün yaşanan utanç gecesinin yankıları sürüyor...

Süper Lig’in 15. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

1-1 biten maça ise Ankaragücü Başkanı Faruk Koca damga vurdu...

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Yaşanan olayların ardından hastaneye kaldırılan Meler'e destek sürerken, ilk ziyarete giden camia ise Trabzonspor oldu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın cenazesi olması nedeniyle İstanbul’da bulunması üzerine Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas Halil Umut Meler’i görmeye gitti.

"Kabul edilebilir bir olay değil"

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, hakem Halil Umut Meler’i ziyaret etti. Başkan Ertuğrul Meler’in umutsuz olduğunu söyleyen Kafkas, “Kalbi çok yaralı gördüm hocamı, çok umutsuz gördüm Türk futbolu adına. Moral bozukluğu doğaldır.

Kendisine başkanımız Ertuğrul Doğan’ın geçmiş olsun mesajlarını ilettim. Üzücü bir olay, hepimizi derinden yaraladı. Türk sporu adına, Türkiye’nin dünyadaki imajı adına her bakımdan kabul edilebilir bir olay değil. İnşallah bu son olur. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

"Yerde atılan tekmeler hocamızı yaralamış"

Yaşanan olayın spor camiasını yaraladığını söyleyen Kafkas, “Ülkenin dünyadaki vizyonu açısından bir problem. İmaj açısından çok kötü. Daha da kötüsü; kavgada bile biriyle kavga ettiğiniz zaman, biri yere düştüğü zaman diğer bırakır. Yerde atılan tekmelerin hocamızı daha derinden yaraladığını duydum. Spor yasası önemli değil, insanlık yasası önemli. Her açıdan suç bu yapılan. Yapılanı hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)