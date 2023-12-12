Hakem Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın titizlikle süreceğini belirtti.

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ensonhaber.com

Süper Lig dün, utanç verici olaylara şahit oldu...

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Meler, yumruk sonrası yere düşerken ve gözünde şişlik oluşurken, Koca ise sahadan çıkarıldı.

Yaşanan bu olayların ardından Süper Lig'deki tüm maçların süresiz olarak ertelendiği duyuruldu.

Hakem Meler'e saldıran ve Türk futboluna bu utancı yaşatanlar için ise soruşturma başlatıldığını Adalet Bakanı Tunç duyurdu.

"Gerekli talimatlar verildi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla alakalı tüm şüphelilerin tespiti ve mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç, "Tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

"Yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Tüm şüphelilerin tespit edilerek gözaltına alınmaları yönünde talimat verildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti: