Hakem raporunda yer almayan Serdar Aziz'e ceza yok

Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Atilla Karaoğlan'a hakaret eden Serdar Aziz'in sözleri hakem raporunda yer almadığı için tecrübeli futbolcuya ceza verilmeyecek.

Transfer döneminde birçok takımla adı anılan Serdar Aziz, uzun süren forma hasretine Mauricio Lemos'un kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamadığı Göztepe maçında son vermişti.

Savunmadaki başarılı hamleleriyle dikkat çeken Serdar, maçta bir penaltıya sebep olduktan sonra bir gol de atarak maçın kilit adamlarından biri oldu.

Ancak maça damga vuran bir diğer olay ise tecrübeli stoperin, hakem Atilla Karaoğlan'a sarf ettiği sözler oldu.

HAKEM RAPORUNDA YER VERMEDİ

Maçın seyircisiz oynanması nedeniyle futbolcuların sesleri televizyonlara kadar gelirken hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği el kararını beğenmeyen Serdar Aziz'in, "Siz nasıl adamlarsınız, şerefsiz köpekler." dediği yayıncı kuruluş yayınına da yansıdı.

Bu sözleri duymayan Karaoğlan, Serdar Aziz'e herhangi bir kart göstermezken maç sonu raporunda da bu sözlere yer vermedi.

Deneyimli savunmacı, yeni kurallar gereği hakarete hakem raporunda yer verilmemesi nedeniyle herhangi bir ceza almayacak.

TV'DEN CEZA SADECE CANER ERKİN'DE KULLANILDI

Caner Erkin, Beşiktaş'ta oynarken Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfredip, televizyon görüntülerinden 6 maç ceza almıştı. Çok tartışılan bu karar ilk ve son olmuş ardından 2018-2019 sezonunda bu kural kaldırılmıştı.

Öte yandan teknik direktör Erol Bulut, Serdar'ı konuyla ilgili ikaz etti.