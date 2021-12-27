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    Hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi

    Hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi

    MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü maçında sakatlanan oyuncuya müdahale etmek için sahaya giren sağlık görevlisi sarı kart gördü.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 03:12
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 03:23
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    Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında oynanan MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü derbisi ilginç bir olaya şahit oldu.

    OYUNCU SAKATLANDI

    Maçın 70. dakikası oynandığı sırada sakatlanan Murat Uçar’a müdahale etmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekibi sahaya girmek istedi.

    Hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi #1

    HAKEM EKİPLERİN SAHAYA GİRMESİNİ İSTEMEDİ

    Maçın hakemi Emre Kargın ise ekiplerin sahaya girmesini istemeyince iki taraf arasında bir tartışma yaşandı.

    Hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi #2

    SAĞLIK GÖREVLİSİNE SARI KART

    Tartışmanın ardından Kargın, sağlık görevlilerine sarı kart gösterdi.

    Hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi #3

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