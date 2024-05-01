Hakem Ümit Öztürk ameliyat oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 34. haftasında oynanan ve Kayserispor'un Pendikspor'u 2-1 yendiği maçının hakeminin değiştirmişti.
Federasyon, dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atandığını belirtmişti.
Lig maçında görev alamayan Ümit Öztürk'üm sağ dizinden ameliyat edildiği belirtildi.
"Ümit Öztürk'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Süper Lig hakemlerimizden Ümit Öztürk'e, geçirdiği sağ diz kıkırdak yaralanması nedeniyle Doç. Dr. Tunay Erden tarafından Özel Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerekli cerrahi müdahale yapılmıştır. Ümit Öztürk'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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