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Hakem, yönettiği maçta evlilik teklifi etti

Hakem, yönettiği maçta evlilik teklifi etti Bolu’da 1’inci Amatör Lig’de Kızıkspor ile Bolu Yıldızspor arasında oynanan maçı yöneten hakem Özkan Elikaya, tribünde maçı izleyen sevgilisi Kübra Şengül'e diz çöküp evlilik teklifi etti. Bu sırada iki takımın futbolcuları da "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart tuttu.