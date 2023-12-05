Hakem yorumcuları Fenerbahçe - Sivasspor maçını yorumladı Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etse de ilk yarıda yaşanan penaltı pozisyonları maçın önüne geçti.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 14. hafta, Fenerbahçe ile Sivasspor arasında yapılan kritik maç ile sona erdi. Mücadele Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Osayi'nin müdahalesi: Penaltı itirazları

Dakikalar 22'yi gösterdiğinde önde baskı ile topu kapan Sivasspor'da Burak'tan pası alan Saiz, ceza alanına koşu yapan Njie'ye pasını verdi.

Savunmada Osayi-Samuel, kayarak yaptığı müdahale ile topu sağ çapraza doğru gönderdi.

Yaşanan bu pozisyonun ardından ise Sivasspor penaltı beklerken hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.

Hakem yorumcuları Osayi'nin pozisyonuna ne dedi?

Öte yandan hakem yorumcuları, Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Deniz Çoban

Osayi'nin kramponunun altıyla dokunuyor ve topa hız veriyor. Osayi'nin sağ dizi ise Sivassporlu oyuncuyu beraberinde götürüyor. Topla oynamış olmak bir kriter ama topla oynadım, istediğimi yaparım diye bir kriter yoktur. Bu hamle kontrolsüz. Osayi sol ayağıyla topa hamle alsa da sağ ayağıyla faul yapıyor. Bu hakem yorumuna muhtaç. Sahadaki hakemin kararıdır. Hakem ihlal yok diyorsa hakemin takdir alanına girer, itiraz etmem. Benim fikrim penaltı verilse daha doğru olurdu. Hakemin yorum alanında bir pozisyon. VAR bu pozisyona karışamaz. Hakemin verdiği 3-4 kritik karar var. Ben penaltı diyeceğim ama başka birisi penaltı demeyecek. Bu pozisyonlar, sana göre bana göre pozisyonlardı. VAR'a iş bırakmayacak, hakem takdirindeki pozisyonlardı. Bu pozisyon da öyle.

Bülent Yıldırım

Zor bir pozisyon. Çok nadir, istisna bir pozisyon. Karmaşık bir pozisyon. Sol tabanla topa dokunma var. Bu dikkatli bir müdahale mi, hayır. Ceza alanında topa böyle atlanır mı, hayır. Sağ dizinizle rakibi düşürdünüz mü, evet. Bu pozisyon penaltı. Hamle çok hızlı, süratli ve dikkatsiz.

Bahattin Duran

Gerçekten çok zor. Maçın hakemine hak veriyorum. Çok çalışmış bu pozisyonda doğru yeri almak için. Mümkün olduğunca doğru yerde. Hakem kararına saygı duyuyorum. Topa çok net bir müdahale yok ama topa müdahalesi var mı var. Tabanının altıyla Osayi müdahale ediyor topa. Hakem kararını desteklerim. Osayi'nin gelişi, sağ dizini kaldırması, rakibini bozması... Ben penaltıya daha yakınım. Bazen 'mor penaltı' derler, penaltıya daha yakın... Bu kesin penaltı olarak oy kullanmıyorum ama penaltıya daha yakınım.

Fırat Aydınus

Osayi'nin, N'Jie ile girdiği pozisyonda her açı farklı bir opsiyon ortaya çıkartıyor. Ancak Osayi'nin topa ayağının altıyla vurduğu net gözüküyor. Dolayısıyla ben bu pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum. Diziyle müdahale var deniyorsa da pozisyon dışarıda.

Fenerbahçe de penaltı kazanmalıydı

Ayrıca hakem yorumcuları maçın 28. dakikasında Sivassporlu oyuncu Yunus Emre'nin koluna çarpan pozisyonu da değerlendirdi.

Deniz Çoban

Yunus Emre'nin kolları doğal konumda değil. Vücudunu genişletti mi, evet. Dışarı doğru açtı. Bahattin Şimşek de kendini ele veriyor, ne yaptığını söylüyor. O doğal konum değil. Topun geçişini engelledi. Açık bir penaltı, tartışmam bile. Futbolda böyle bir doğal konum yok.

Bahattin Duran

Böyle bir duruş yok. Bu duruşta kasıt var. Bu pozisyon penaltı. Kollar doğal konumda değil. Bahattin Şimşek, pozisyonu anlatırken de kendini ele veriyor.

Bülent Yıldırım

Bu pozisyon net penaltı. VAR'ın müdahale etmesi gerekir. Kanıt da var. Kollarıyla topu bilerek kesti.

Fırat Aydınus