Hakem yorumcuları Fenerbahçe'nin Hatayspor maçında iptal edilen penaltısını yorumladı Fenerbahçe-Hatayspor maçının 25. dakikasında VAR'ın ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği pozisyonu hakem yorumcuları Ahmet Çakar, Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Müsabaka, sarı-lacivertli takımın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Tadic'in pasına hareketlenmek isteyen Dzeko, ceza sahasında Burak Bekaroğlu ile girdiği mücadelede yerde kaldı.

Oyun birkaç saniye devam ettikten sonra hakem Volkan Bayarslan penaltı kararını verdi ve beyaz noktayı gösterdi. Burak ise sarı kart gördü.

VAR uyarısı sonrası karar değişti

Bir süre sonra yapılan VAR incelemesinin ardından Dzeko'nun ofsaytta olduğu tespit edildi. Böylelikle hem penaltı kararı hem de Burak Bekaroğlu'nun sarı kartı iptal edildi.

Görüntü beIN Sport'tan alınmıştır

Hakem yorumcuları pozisyonu değerlendirdi

Hakem yorumcuları, Fenerbahçe-Hatayspor maçında Edin Dzeko'nun düşürülmesiyle çalınan penaltı pozisyonunun VAR tarafından iptal edilmesini değerlendirdi.

Deniz Çoban

Tartışmasız penaltı. Oyuncu tutmuş, Dzeko'yu. Ofsayt nerede? Tadic topa vuruyor ve top kaleye gidiyor. Demek ki Tadic'in ortası direkt kaleye gitseydi bu golü iptal edeceklerdi. VAR sallanıyor, sağlıklı idare edilemiyor. Orada bir müdahaleye ihtiyaç var. Bana göre Hugh Dallas, VAR'a tam anlamıyla hakim değil. Powel Gil'in görev tanımı nedir bilmiyoruz. Raconu o mu kesiyor?

Bahattin Duran

Yardımcı hakem bu pozisyona ofsayt bayrağı kaldıramaz. Ofsayt pozisyonundaki oyuncu topla oynamalı veya bulunduğu pozisyondan bir avantaj elde etmeli. Top için rakibiyle mücadeleye de girmiyor. Burak Bekaroğlu, Dzeko'yu tutup indiriyor. Arkadaşlar top nerede? Bu top oyuncunun sırtına çarpıp kaleciye girseydi, VAR'daki arkadaşlar yine ofsayt çizgisi çekecek miydi? O ayrı, bu ayrı yok. Hocam nasıl ofsaytla başlatabilirsiniz bunu?

Bülent Yıldırım

Burada ofsayt tartışmasının masaya gelebilmesi için bir kere Dzeko tarafından oynanması ya da buradaki iki oyuncunun top için mücadeleye girmesi gerekiyor. Top sektikten sonra kaleciye doğru gidiyor. Dzeko'nun omzu önde evet ama ofsayt içiçn gerekli kuralları karşılamıyor bu pozisyon. Top iki oyuncunun olduğu bölgeye gitseydi; 'faul mü önce ofsayt mı' tartışmasını yapabilirdik. O bile yok burada. Garantili bir şekilde bu pozisyon penaltı ve sarı kart. Eğer burada ofsayt varsa hakemi izlemeye davet etmesi lazım. Ofsaytta denilen oyuncu topla oynamadı ki. Hakem karar verecek bu pozisyona.

"Neredesiniz arkadaşım siz"

Bu sarı kartın iptali de ayrı bir skandal! Ofsaytı bilmiyorsunuz! Oradaki AVAR'ı severim ama kusura bakmasın, buna müdahil olmuyorsa orada olmasının hiçbir anlamı yok. İnanılmaz bir şey. Oyun kuralları kitabıyla, hakemliğin tüm kaideleri bu pozisyonla taca atıldı resmen! Neredesiniz arkadaşım siz?



Sarı kartı niye iptal ediyorsun? Burak Bekaroğlu maçın ilerleyen dakikalarında haklı bir sarı kart daha görüyor. Maçın bütün şirazesi bozuluyor. 4-2'lik güzel bir maçta kendi işlerine sahip çıkıp görevlerini yerine getirmeyen sorumsuz arkadaşlar yüzünden konuştuğumuz konulara bakın!

Ahmet Çakar