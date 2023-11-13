Hakem yorumcuları Kevin Rodrigues'in Oosterwolde'ye yaptığı hareketi yorumladı 73. dakikada Oosterwolde'nin Adana Demirsporlu 3 futbolcu tarafından yere düşürülmesi eski hakemler tarafından yorumlandı.

ensonhaber.com

Yayıncı kuruluşta yayınlanan BeIN Trio'nun yorumcuları ve eski hakemler Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Hakemler olay pozisyonu yorumladı

73. dakikada Belhanda ve Oosterwolde'nin tartışması sonrası iki oyuncuya müdahale eden Adana Demirsporlu futbolcuların yaptığı hareket de eski hakemler tarafından yorumlandı.

"73. dakikada Rodrigues'in Oosterwolde'ye müdahalesi kırmızı kart gerektirir mi?" sorusunu yanıtlayan hakem yorumcuları şunları söyledi:

Fırat Aydınus

Hiçbir futbolcu ayırma amacıyla gelip de rakibini veya takım arkadaşını böyle ayırmaz. Böyle bir ayırma şekli yok. Dışarıda bile araya girmek istesen, eliyle göğsünden itersin. Kavga ayırırken boynunun tutulduğuna şahit oldunuz mu? Rodrigues'in 'ayırma şekli' niyeti itibarıyla asla ayırmak için değil. Rodrigues, Oosterwolde'nin boğazını sıkarak alaşağı ediyor. Bu net bir kırmızı kart!

Bülent Yıldırım

Belhanda ve Oosterwolde'nin yaptıkları futbol içinde. Karşılıklı sportmenliğe aykırı hareketten gördükleri sarı kart tamam. Rodrigues'in Oosterwolde'nin boğazına çöktüğünü görüyoruz. Arkadan geldi Badou. Dizi koydu. Badou da onla beraber... Burası futbol değil. Burası sokak değil. Bu artık kavga. Bundan sonrası futbol değil. Buradan kırmızı kart çıkmaması kabul edilebilir değil.

Oosterwolde nefes alamadı. Adamı aldınız yere çarptınız. Rodrigues, Oosterwolde'yi yere kündeliyor, grekoromen güreşte 3 puan. Rodrigues, Oosterwolde'nin gırtlağına sarılıyor. Dizi de koyup kündeliyor. Sokak kavgası bu. Rodrigues, gırtlağı sıkıp dizi vuruyor. Çok kötü sahneler, kavga bu. Yorumlamak, izlemek istemiyorum. Minimum 1 kırmızı kart çıkması lazım, bu 2 şiddetli harekette bulunan insana. Ben bunu kabul etmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maç yönetirsen sonuçlarını biliyorsunuz. Oosterwolde, bayılıyordu sahada. Resmen dövdüler Oosterwolde'yi. Böyle bir şey olmaz.

Bahattin Duran

Rodrigues kırmızı kart. Rodrigues ile Ndiaye'nin kartsız geçmesi, hakem ekibinden biri nasıl söylemedi! Ben anlamıyorum. Hakem ekibinin Rodrigues ve Ndiaye'ye kart göstermemesini kabul edemiyorum. Şunu söyleyeyim; bizim elimizde bu görüntü varsa VAR'da da var. Rodrigues'in yaptığı harekete VAR mutlaka müdahale etmeli. Böyle bir şey olmaz. Kabul edilemez. VAR'ın müdahale edip Rodrigues'i oyundan ihraç ettirmesi lazımdı.

Deniz Çoban

Kırmızı kartla atılan Adana Demirsporlu antrenör, yerden düşeni kaldırdı. VAR'da yeterli görüntü yok. Kalite düşük. Sıktığını, tuttuğunu, yatırdığını görmedi. Sahada Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, karşıda Kerem Ersoy, dördüncü hakem Burak Şeker. Bu pozisyonu seyrediyorlar. Hangi biri bu yaşananları futbol içinde görüyor, hangi biri! Sıktığının, kündeye getirdiğinin önemi yok.

"Oosterwolde'nin onurunu, gururunu kırdılar"

Bir oyuncuyu alıyorsunuz sahada, yaka paça yere yatırıp iki kişi üzerine çullanıyorsunuz. Orada bulunan 4 kişiden 1 tanesi de demiyor mu, 'Bu yaşananlar futbol içinde mi' diye! Ben şöyle anladım, 'Hoşa gitmeyen kararlar vermeyelim. 2 tane futbolcuya kırmızı kart göstereceğiz falan, bu karar takımların hoşuna gitmez. Kulübeye 2 kırmızı, sahaya 2 sarı. Bunlar hoşa gider. Kulübeden gideni kimse umursamaz. Kimseyi eksiltmedim. Maçta 0-0 zaten' Ben böyle anladım. Şu pozisyonda her şeyden önce Oosterwolde'nin onurunu gururunu kırdılar.

Özetle...

Deniz Çoban: Şu Türk futbolunun utanç gecesi bu görüntü.

Bahattin Duran: Bu ayıp. Fenerbahçeli oyuncuyu boğazından tutup yere yatırdılar. İnanamıyorum bunun kırmızı kartsız geçilmesine.

Ahmet Çakar: Dünyanın her yerinde bu hareket hukuki suçtur. Net kırmızı kart! Hakem Halil Umut Meler, havaya girmiş. Futbolcuyu rencide edici hareketler içinde. Risk almayıp forvet aleyhine faulleri verebiliyor. Bunun adı eyyamcılıktır. En büyük eyyamı ise ikinci yarıda yaşanan arbedede Rodrigues ve Ndiaye'nin Oosterwolde'yi boğazından tutup yere yatırmasına hiçbir kart vermeyişidir. Bence Rodrigues kırmızı kart görmeliydi. Üstelik VAR müdahalesi de olmadı.

Erman Toroğlu: Halil Umut Meler’in kıyağını unutmayın. Pansuman yaptı, pansuman…

Deniz Ateş Bitnel: Net kırmızı kart!