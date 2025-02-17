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Hakemden dili boğazına kaçan futbolcuya hayati müdahale!

Hakemden dili boğazına kaçan futbolcuya hayati müdahale! Esenler Erokspor - Erzurumspor FK maçının 60. dakikasında konuk ekibin başarılı futbolcusu Gökhan Akkan, yüzüne çarpan top sonrası yerde kaldı ve dili boğazına kaçtı. Doktor olan maçın hakemi Raşit Yorgancılar, 26 yaşındaki futbolcuya müdahale ederek, boğazına kaçan dili çıkarttı ve oyuncunun tekrar nefes almasını sağladı.