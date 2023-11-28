Hakeme itiraz eden futbolcuya 10 dakikalık ceza geliyor Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun taktik faul yapan ya da hakeme itiraz eden futbolculara maç devam ederken 10 dakikalık ceza verilmesini değerlendirdiği ifade edildi.

AA & Ensonhaber

İngiltere'nin başkent, Londra'da toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), hakeme taktik faul yapan ya da itirazında ısrar eden futbolcuları 10 dakika saha dışına gönderme yetkisi verilmesini masaya yatırdı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre ayrıca ragbide olduğu gibi sadece takım kaptanının hakeme yaklaşması kuralı da gündeme geldi.

Bu kuralların pilot uygulamasının Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında yapılabileceği kaydedildi.

VAR hakemine yeni yetkiler

Kurul üyeleri, VAR hakeminin korner, serbest vuruş ve ikinci sarı karta müdahale edip etmemesinin daha fazla görüşülmesi konusunda mutabık kaldı.

Londra'daki toplantıda ele alınan konular gelecek yıl mart ayında yapılacak genel kurul toplantısında oylamaya sunulacak.