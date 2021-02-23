Hakeme saldıran teknik direktöre 73 maç ceza

Juventud Los Carmenes'in U17 takımı teknik direktörü Gonzalo Martin, soyunma odasında maçın orta hakemine saldırdığı için 73 maçlık ceza aldı.

İspanya'da, futbol sahalarında görülmek istenmeyen bir olay yaşandı.

NELER OLDU?

Juventud Los Carmenes U17 takımının teknik direktörü Gonzalo Martin, kırmızı kart gördüğü maçın ardından soyunma odasında maçın orta hakemine saldırdı.

Orta hakeme saldıran ve olay esnasında kendisini durdurmak isteyen yardımcısına da fiziki müdahalede bulunan Gonzalo Martin'e, 73 maç ceza verildi.

Gonzalo Martin'in aldığı 73 maçlık cezanın içinde fiziki müdahale dışında tehdit, küfür, müsabakadan ihraç ve aynı zamanda yardımcı hakeme saldırıyla birlikte altı farklı madde yer alıyor.

KAMPANYA BAŞLATILIYOR

Bu olayın ardından İspanya'da eski ve aynı zamanda faal hakemler, futbolda şiddetin önlenmesi adına saldırıya uğrayan genç 17 yaşındaki hakeme destek amacıyla kampanya oluşturmaya hazırlanıyor.