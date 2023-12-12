Hakeme saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Gözüm karardı Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından ilk açıklamasında, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Tansiyonu yükseldikten sonra Koca, ilk müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Faruk Koca: Ne yaptığımı hatırlamıyorum

Faruk Koca'nın saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

Ankaragücü taraftarlarının alkış ve tezahüratları ile hastaneden çıkışı dikkat çeken Koca'nın hastaneye polis gözetiminde tekrar döndüğü ve hastaneden gerçekleşecek işlemlerin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ankaragücü'nden özür açıklaması

Ankaragücü Kulübü, Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denildi.