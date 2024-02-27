Sivas’ta oynanan Süper Amatör Ligi 1. Küme play-off mücadelesinde Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor ile İmranlıspor takımlarının karşı karşıya geldiği maçta, futbol adına utanç verici bir an yaşanmıştı.
Maçın hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor’un futbolcusu Emre Uyanık’a itiraz sonrası kırmızı kart gösterdi.
Uyanık, kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenerek orta hakeme yumruklu saldırıda bulundu. Maçın yardımcı hakemi de futbolculara saldırdı.
Bu olayların üzerine maç tatil edilirken, yumruk atan futbolcu da gözaltına alınmıştı.
Tutuklandı
Edinilen bilgiye göre; Batuhan Bolat'a yumrukla saldırdığı için gözaltına alınan Cumhuriyet Üniversitesi FK takım kaptanı Emre Uyanık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Emre Uyanık, çıkarıldığı hakimlikçe "kamu görevlisini kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
İmranlıspor'un 3-0 galibiyetiyle sürerken hakemin tatil ettiği maçta Gineli futbolcu İbrahim Yattara, karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olmuştu.
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