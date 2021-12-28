Hakemin sarı kart gösterdiği sağlık görevlisi konuştu

Ankaragücü - Keçiörengücü maçında hakem Emre Kargın tarafından sarı kart gören sağlık görevlisi Ferit Kemal Şenaydın, yaşanan olayı anlattı.

1. Lig'de Ankaragücü'nün Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta sahalarda ender görülen bir kart çıkmıştı.

Hakem Emre Kargın'ın, 70. dakikada sakatlanan Murat Uçar'a müdahale etmek için sahaya giren Ankaragücü'nün sağlık görevlisi Ferit Kemal Şenaydın'a gösterdiği sarı kart gündeme oturmuştu.





"SANIRIM HAKEM KURALI BİLMİYORDU"

Konuyla ilgili konuşan Şenaydın "Oyuncumuz Murat Uçar darbe aldığı için sahaya girdim. 'Bir şeyi yok. Çık dışarı' diyen hakeme 'Aynı pozisyon rakibe oldu, oyunu durdurdun' cevabını verdim. Hakem de bana sarı kart gösterdi ve 'Atarım seni' diye üsteledi. Ben de 'Atamazsın' dedim. Gerginlik daha da büyümesin diye arkadaşlarım beni sakinleştirdi. Hakem kırmızı kart gösterse de sağlık görevlisi olduğum için maç sonuna kadar sahada olacaktım. Sanırım hakem bu kuralı bilmiyordu." ifadelerini kullandı.