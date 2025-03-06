Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta Fransa Lig 1'de yaşanan bir olay dünya kamuoyunun gündemine gelmişti.
Lyon-Brest maçında yaşandı. Brest'in 96. dakikada kazandığı penaltı kararına itiraz eden Fonseca hakem Benoit Millot'a sert bir şekilde itiraz etmişti.
Portekizli teknik adam itirazları sonucunda kırmızı kart gördü.
HAKEME NEREDEYSE KAFA ATIYORDU
Hakemin üzerine yürüyüp tartışmaya devam eden Fonseca'yı teknik ekibi ve oyuncuları sakinleştirmişti.
Yaşananların ardından ağır bir ceza alması tahmin edilen Fonseca'nın cezası belli oldu.
9 AY FUTBOLDAN MEN EDİLDİ
Portekizli teknik adam 9 ay futboldan men edildi.
Portekizli, 30 Kasım 2025 tarihine kadar yedek kulübesine giremeyecek.
Lyon teknik direktörü 15 Eylül'den itibaren soyunma odasında yer alabilecek.
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