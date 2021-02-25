Hakemler Derneği'den Çebi'ye: Yabancı hakeme karşıyız

Hakemler Derneği yönetimi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yabancı hakem talebini kabul edemeyeceklerini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin derbi maçları yabancı hakemlerin yönetmesine yönelik önerisine, Hakemler Derneği'nden eleştiri geldi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"YABANCI HAKEM İSTEĞİ, ÜZÜNTÜ VERİCİ"

"Türkiye Liglerinde görev yapan Hakemlerimizin üstlendikleri görevler göz önüne alındığında hemen hemen haftanın her günü maçların oynandığı Pandemi sürecinde önceki yıllara göre işlerinin daha zor olduğu Futbol Kamuoyunun malumudur.

Önceki yıllarda Kulüp Başkanlarımız ve Teknik Direktörlerimiz tarafından zaman zaman dile getirilen yabancı hakem isteği bu defa Kulüpler Birliği Başkanımız Sn. Ahmet Nur Çebi tarafından dile getiriliyor olması camiamız adına üzüntü vericidir.





"YABANCI HAKEM İSTEĞİNİ KABUL EDEMEYİZ"

Bugün Avrupa Liglerine baktığımız zaman bir ülkenin dışında hiçbir örneği olmayan bu isteğin Türkiye Liglerinde hayata geçme olasılığının olamayacağını ve Türk Futbol Hakemleri olarak bunu kabul edemeyeceğimizi tüm Futbol paydaşları tarafından bilinmesini isteriz.





"GENÇ HAKEMLERİMİZE İNANALIM"

Futbol kamuoyunun anlayışı ve sağduyusu ile Ülke insanımızın her alanda olduğu gibi hakemlikte de en iyi başarıyı elde edeceğine inancımız tamdır.

TFFHGD olarak beklentimiz yeter ki genç hakemlerimize inanalım ve gerekli desteği vererek yanlarında olalım.

"ŞİKE SUÇLAMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Ayrıca bir kulübümüzün kendilerince yanlı ve şüpheli yönetimi dolayısıyla hakemlerimiz hakkında Cumhuriyet Savcılığına “şike suçları kapsamında suç duyurusunda“ bulunulmasını kabul etmemekteyiz.

Hakemlerimiz maç yönetiminde insan olarak hatalı kararlar verebileceklerini kabul etmekle beraber, taraflı ve art niyetli kararlar vereceklerine hiçbir zaman inanmamaktayız."