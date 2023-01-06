Hakemler VAR kayıtlarının yayınlanmasından rahatsız

TFF'nin VAR kayıtlarının yayınlamasının ardından hakem camiasından ilk tepki geldi.

TFF, bir ilke imza atarak Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını yayınladı.

Büyük hatanın yapıldığı 2 pozisyonun ardından Özgüç Türkalp'in hakemliği bitti. Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan da uzun süre maç verilmeyeceği açıklandı.

Bu durum diğer hakemleri baskı altına aldı. Kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde ise bu durumu, "Yatak odamızı açtılar" diyerek tanımlıyorlar.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı da kayıtların açıklamasından oldukça rahatsız olduklarını dile getirdi.

"Toplumun önüne atılmaları yanlış"

Akşam'a konuşan Uzun, "Bu uygulamayı doğru bulmuyorum. Hakemler uygulamadan çok rahatsız. Hakemler VAR odasında doğru bir kararı bulmak için tartışıyor. VAR odasında kullandıkları söylemlerinden dolayı toplumun önüne atılmaları yanlış. Büyük bir hata yapıldığını söyleyebilirim." dedi.