Petrol
79.31
0.79%
Euro
19.7509
-0.07%
Dolar
18.772
0.04%
Altın
1.109
0.33%
Borsa
5116
0.00%
Bitcoin
319.037
0.13%
BTXN Coin
7.13
-2.99%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C
    Hakemler VAR kayıtlarının yayınlanmasından rahatsız

    Hakemler VAR kayıtlarının yayınlanmasından rahatsız

    TFF'nin VAR kayıtlarının yayınlamasının ardından hakem camiasından ilk tepki geldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    TFF, bir ilke imza atarak Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını yayınladı.

    Büyük hatanın yapıldığı 2 pozisyonun ardından Özgüç Türkalp'in hakemliği bitti. Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan da uzun süre maç verilmeyeceği açıklandı.

    Bu durum diğer hakemleri baskı altına aldı. Kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde ise bu durumu, "Yatak odamızı açtılar" diyerek tanımlıyorlar.

    Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı da kayıtların açıklamasından oldukça rahatsız olduklarını dile getirdi.

    "Toplumun önüne atılmaları yanlış"

    Akşam'a konuşan Uzun, "Bu uygulamayı doğru bulmuyorum. Hakemler uygulamadan çok rahatsız. Hakemler VAR odasında doğru bir kararı bulmak için tartışıyor. VAR odasında kullandıkları söylemlerinden dolayı toplumun önüne atılmaları yanlış. Büyük bir hata yapıldığını söyleyebilirim." dedi.

    hakem


    Ankara'da üvey toruna cinsel istismar iddiası: Bornozla dolaşıyordu
    3. Sayfa

    Ankara'da üvey toruna cinsel istismar iddiası: Bornozla dolaşıyordu

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Ambulans şoförüne saldıran kadın serbest bırakıldı
    3. Sayfa

    Ambulans şoförüne saldıran kadın serbest bırakıldı

    Görüş Bildir