Hakemlere verilen puan cezası tartışma konusu

Süper Lig'de uygulanan VAR monitörüne giderek karar değiştiren hakeme -1 puan verme cezası, tartışma konusu oldu. Son zamanlarda artan hataların temel sebebi de bu kurala bağlanıyor.

Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken hakem hataları yine maçlara damga vuruyor.

Yabancı hakem tartışmalarının gölgesinde geçen ilk 8 haftanın sonunda VAR sistemi de tartışma konusu olurken MHK'nın yeni puanlama sisteminin de hakemler için büyük bir sorun olduğu öğrenildi.

VAR'A GİDİP KARAR DEĞİŞTİREN HAKEME CEZA

Maçta hatalı karar veren ve VAR tarafından uyarı alan orta hakem, monitöre gidip kararını değiştirirse hanesine -1 puan yazılıyor. Tam tersi durumda VAR'ın hatalı uyarıda bulunması halinde ise VAR hakemine -1 puan veriliyor.

Bu durumun hakemlerin VAR sistemini kullanmasını zorlaştırdığı açık bir şekilde görülse de MHK'nın, bu sistemi son zamanlarda kullanmaktan vazgeçmediği öğrenildi.

SPOR YORUMCULARI DA ELEŞTİRİYOR

Spor yorumcuları da bu kuralın değiştirilmesi konusunda fikir beyan ederken Uğur Meleke, "Monitöre gidilen her durumda iki hakemden birine eksi puan yazılması akıl dışı. Bu uygulamadan acilen vazgeçilmeli." diyerek hakemlerin içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne serdi.

MHK'nın, VAR'a rağmen yapılan bariz hatalardan sonra puan sistemini gözden geçirmesi bekleniyor.