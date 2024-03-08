Hakim Ziyech, 2024'te ilk kez Galatasaray formasını giydi Galatsasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 24 Aralık 2023'te yapılan Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

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Süper Lig'in 29. haftasının açılış müsabakasında Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya geldi.

8 gole sahne olan karşılaşmada kazanan 6-2'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri; 9’uncu dakikada Köhn, 31’inci dakikada Torreira, 40, 45 ve penaltıdan 64'üncü dakikalarda Kerem Demirbay ile 85’inci dakikada Icardi kaydetti.

Rizespor’un gollerini ise 38’inci dakikada Hojer ve 61’inci dakikada Olawoyin attı.

Mertens'in yerine girdi

Bu karşılaşmada ise Hakim Ziyech aylar sonra forma şansı buldu.

Bu yıl ilk kez oynayan yıldız futbolcu, dakikalar 77'yi gösterdiğinde Dries Mertens yerine oyuna dahil oldu.

Son olarak Fenerbahçe derbisinde oynadı

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık 2023'te yapılan Fenerbahçe derbisinde süre alan Ziyech, daha sonra Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Fas Milli Takımı'nın formasını giyen Ziyech, turnuvadan sakat döndü.

16 maç kaçırdı

Tecrübeli hücum oyuncusu, bu sürede 11 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 16 resmi maçta kadroya giremedi.