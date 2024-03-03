Hakim Ziyech, Ajax'ın doktoruna tedavi olmak istiyor Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı yönetimden ilginç bir talepte bulundu.

ensonhaber.com

Galatasaray'da sakatlığı devam eden ve Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olan Hakim Ziyech için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ajans 1905'in haberine göre; Faslı futbolcu sarı-kırmızılı takımın doktoru Yener İnce tarafından değil eski takımı Ajax'in doktoruna tedavi olmak istiyor.

Oyuncunun bu isteği üzerine Galatasaray yönetimi şoke olurken, Ziyech'e nasıl bir cevap verileceği de merak konusu oldu.

4 gol 2 asistle oynadı

Afrika Uluslar Ligi'nde sakatlanan yıldız futbolcu bir süredir formasından uzak kalırken, bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

14 maçta forma giyen futbolcu, 4 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.