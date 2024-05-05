Hakim Ziyech, attığı iki golle Sivasspor karşısında yıldızlaştı Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Sivasspor maçında attığı iki golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı.

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Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1'lik skorla devirdi.

Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech maçta 2 gol sevinci yaşadı.

İki golle yıldızlaştı

Müsabakanın 11. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz’ın pasında Ziyech penaltı noktası yakında yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

60. dakikada tekrar sahneye çıkan Faslı futbolcu ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve skor 4-1 oldu.

Ligde ilk iç saha gollerini attı

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’de iç sahada ilk gollerini atarken, gol sayısını da 6’ya çıkardı. Faslı futbolcunun bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11’de başlayan Hakim Ziyech, 84. dakikada yerini Tete’ye bıraktı.