Hakim Ziyech boş kaleye atamadı! Taraftar çıldırdı

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Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech, Bodrum FK maçında kaçırdığı golle şaşırttı.

Sakatlıklarının etkisiyle, bu sezon 114'ü lig olmak üzere 7 maçta toplam 281 dakika süre alabilen Hakim Ziyech, skora tek katkısını Samsunspor'a karşı 85. dakikada asistle yaptı.

Faslı oyuncu, Bodrum FK'ye karşı ise neredeyse imkansızı başardı.

BOŞ KALEYE ATAMADI

Osimhen'in pası sonrası topu boş kaleye göndermesi beklenen Hakim Ziyech, topun dibine fazla girince üstten auta attı.

İşte Ziyech'in kaçırdığı pozisyon:

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)