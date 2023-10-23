Hakim Ziyech forma şansı bekliyor Galatasaray'da sakatlığı sona eren yıldız oyuncu Hakim Ziyech, Bayern Münih maçında forma şansı bekleyecek.

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Büyük umutlarla takıma katılan Hakim Ziyech, Bayern Münih maçıyla birlikte sahalara dönecek.

Sakatlığı ve maç eksiği bulunan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, son dönemde ise formasından uzak kaldı.

Aslan'ın hocası Okan Buruk, öğrencisiyle ilgili olarak, "Bayern Münih maçında kadromuzda olacak." dedi.

Eğer bir aksilik olmaz ise Ziyech'in, ikinci devrede süre alabileceği bilgisine ulaşıldı.

Sadece 3 maça çıktı

Hakim Ziyech, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 3 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11'de yer aldı.

Toplam 176 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Faslı yıldız, 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.