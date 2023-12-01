Hakim Ziyech: Galatasaray için futbol oynarken eğleniyorum Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği günler hakkında "Galatasaray'da mutluluğu yeniden buldum. Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum" dedi.

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak Premier Lig ekibi Chelsea'dan kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Hollanda basını Voetbal International'e röportaj veren Ziyech, Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade etti.

"Galatasaray'da mutluluğu yeniden buldum"

Faslı yıldız, sözlerine şu şekilde başladı:

Galatasaray'da mutluluğu yeniden buldum. Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum. Kendim olabiliyorum, eskiden olduğu gibi. Yeniden geliştiğimi hissedebiliyorum.

"Ajax beni kiralamak istedi"

Eski takımı Ajax hakkında itiraflarda bulunan Ziyech, şunları dedi:

Ajax, beni geçen sezon geri almayı denedi ama sonra kiralamaya döndüler. Sonra her şey durdu. Ajax'a yardım etmek isterdim, geri dönmeyi gerçekten çok isterdim. Ancak, beni sadece kiralamak istediler. O noktada benim için bu transfer artık gerçekleşemezdi.

"Galatasaray'da yeniden eski Ziyech olduğumu hissediyorum"

Galatasaray'da eski günlerine döndüğünü belirten hücum oyuncusu, şu sözleri sarf etti:

Galatasaray için futbol oynarken eğleniyorum. Futboldan yeniden keyif almaya başladım. Galatasaray'da yeniden eski Ziyech olduğumu hissediyorum.

"Sabrım tükendi"

Chelsea'de geçirdiği günler hakkında ise 30 yaşındaki isim şu değerlendirmeyi yaptı: