Hakim Ziyech, Galatasaray'da ilk golünü kaydetti Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Başakşehir maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevincini yaşadı.

İHA

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı, sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı maçın ilk golünü Faslı futbolcu Hakim Ziyech kaydetti.

Müsabakanın 43. dakikasında sağ kanattan Tete’nin pasında ceza yayı içinde topu alan Ziyech şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Geçen hafta da asist yaptı

30 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Faslı futbolcu, geçtiğimiz haftada da Samsunspor maçında asist yapmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Hakim Ziyech, maçın 63. dakikasında yerini Wilfried Zaha’ya bıraktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)