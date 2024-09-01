Hakim Ziyech, Galatasaray'ı sosyal medyadan sildi Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Ziyech, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili her şeyi sildi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (k.k), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Adan Demirspor'un golü 79. dakikada penaltıdan Andrew Gravillon kaydetti.

SON GALATASARAY PAYLAŞIMINI DA KALDIRDI

Bu müsabakanın ardından ise Hakim Ziyech, çarpıcı bir harekete imza attı.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımlarının büyük kısmını kaldıran Ziyech, Galatasaray'la ilgili sadece şampiyonluk kutlamalarından bir kareyi bırakmıştı.

Adana Demirspor maçında yedek soyunan ve süre alamayan Ziyech'in Galatasaray'la ilgili son paylaşımını da kaldırdığı görüldü.

AJAX İDDİASI

Footmercato geçtiğimiz gün Faslı futbolcu için Ajax iddiası ortaya atmıştı.

Ziyech'in eski takımına dönmek istediği, Ajax'ın da deneyimli oyuncuyla ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmesi için Hollanda devinin satış yapması gerektiği vurgulanmıştı.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

9 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 maça çıktı. Tecrübeli isim, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistle mücadele etti.

Galatasaray, 31 yaşındaki Hakim Ziyech ile yeni sezon öncesi 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.