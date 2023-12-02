Hakim Ziyech, gollerine devam ediyor! Pendikspor maçını da boş geçmedi Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Manchester United maçının ardından Pendikspor karşısında da sahneye çıktı. Yıldızı isim kaydettiği şık golle bu sezonki 4. golünü kaydetti.

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Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım, 2-0'lık skorla kazandı.

Uzaklardan golü buldu

Bu müsabakada ise son dönemin formda ismi Hakim Ziyech, yine etkisini gösterdi.

Ziyech, mücadelenin 82. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaparak maç sonucunu belirledi.

Bu sezon 4. kez gol attı

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2 gol atan Ziyech’in toplamda 4 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Hakim Ziyech, 83. dakikada yerini Tanguy Ndombele’ye bıraktı.

"Uzaktan şansımı denedim ve golü buldum"

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan yıldız isim şu ifadeleri kullandı:

En iyi performansımız değildi. Gol attım ama performans açısından en iyisi değildi, kazandık. İlk yarıda biraz zorlandık, çok kapalı ve kompakt hareket ediyorlardı, boşluk bulamadık. Cedric, kaleciden dönen topta golü buldu. Ben de uzaktan şansımı denedim ve golü buldum. Bazen şansınızı denemeniz gerekir.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)