Hakim Ziyech hırslandı! Beşiktaş derbisine yetişmek istiyor Sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak olan Hakim Ziyech'in, mart başında oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giymek için hırslandığı öğrenildi.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan'dan teklif alan Hakim Ziyech, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Ciddi sayılabilecek bir problem yaşayan Faslı futbolcuya gelen teklifler de bu sakatlığın ardından geri çekilirken, deneyimli futbolcunun sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalması kesinleşti.

Beşiktaş derbisinde oynamak istiyor

Tedavisine başlanan Ziyech'in de teknik heyet ve sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede mart ayında oynanacak olan Beşiktaş derbisine yetiştirilme talebinde bulunduğu öğrenildi.

Takıma faydalı olmak isteyen Faslı futbolcunun, sakatlığın ardından Suudi Arabistan'a gidemediği için oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.

Bu sezon beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki futbolcu, takımına tüm kulvarlarda 14 maçta 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Maaşının bir bölümünü FIFA ödeyebilir

Galatasaray, Afrika Kupası'nda sakatlandığı gerekçesiyle Ziyech'in maaşının bir kısmını FIFA tarafından ödenmesini talep edecek.

31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili raporlar FIFA'ya gönderilecek. FIFA, ayrıca TFF'den de gerekli raporları isteyecek.

Hakim Ziyech'in dönüş süresi 28 günü aşarsa sakatlık süresi kadar gerekli meblağ Galatasaray'a ödenecek.

Luyindama ve Van Persie örneği

FIFA, daha önce 2019 yılında Afrika Kupası maçında sakatlanan Luyindama için Galatasaray'a 736 bin euro para ödemişti.

Bir diğer emsal ise Hollanda Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Van Persie adına Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro verilmişti.