Hakim Ziyech'e Portekiz'den sürpriz talip

Haber Merkezi

Galatasaray’da ara transfer dönemi öncesi hareketlilik hız kazandı. Bu süreçte sarı-kırmızılı kulüpte yolların ayrılması beklenen ilk isim Hakim Ziyech oldu.

Faslı futbolcunun, hem performans eksikliği hem de teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Galatasaray’ın gelecekteki planlarında yer almadığı öğrenildi.

GALATASARAY’DA HAYAL KIRIKLIĞI

Hakim Ziyech, geçtiğimiz sezon Chelsea’den bedelsiz olarak kiralanmış, bu sezon ise bonservisi alınmıştı. Ancak yıldız futbolcu, Galatasaray’daki 1.5 sezonluk kariyerinde beklentileri karşılayamadı.

34 maçta forma giyen Ziyech, 8 gol ve 5 asistle oynarken, toplamda 6 sarı kart gördü ve kırmızı kart cezası almadı.

Son dönemde takıma katkı sağlayamayan Faslı oyuncu, teknik ekiple yaşadığı gerilimle de gündeme geldi.

Özellikle teknik direktör Okan Buruk ile aralarının açıldığı ve bu durumun ayrılığı hızlandırdığı belirtiliyor.

YENİ ADRESİ BENFICA MI?

Hakim Ziyech’in transfer sürecinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile görüşmesi beklenirken, son olarak Portekiz’in güçlü takımı Benfica’nın da devreye girdiği iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi Türk oyuncuların da formasını giydiği Benfica, Ziyech’i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANI

Hakim Ziyech’in takımdan ayrılmasıyla Galatasaray, yabancı kontenjanında boşluk yaratacak. Bu boşluğu değerlendirerek ilk transferini gerçekleştirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.