Hakim Ziyech'in menajeri konuştu: Galatasaray'dan ayrılacağız Hakim Ziyech'in menajeri George Gardi, Galatasaray'a ayrılık taleplerini ilettiklerini ve Galatasaray'ın kendilerine zorluk çıkarmayacağını söyledi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Galatasaray'da büyük bir problem ortaya çıktı.

Büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech'in menajeri George Gardi, takımdan ayrılmak istediklerini ve bunu yönetime ilettiklerini söyledi.

"Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak"

Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak.

14 maçta 6 gole katkı

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Ziyech neden ayrılmak istiyor?

Galatasaray'da hak edişlerindeki ödemelerin aksadığını iddia eden tecrübeli oyuncu özellikle son dönemde antrenmanlara çıkmazken maçlarda da düzenli olarak forma giyememesi durumu çıkmaza sürükledi.

Ön bölgede bir türlü istikrar yakalayamayan sarı-kırmızılılarda Ziyech'le yolların ayrılması planlanıyor.

Yüksek maaş almak istiyor

Adaptasyon sorunu yaşayan Ziyech'in de Galatasaray'a bonservisiyle gelmek yerine başka bir kulübe transfer olmayı düşündüğü öğrenildi.

PSG'ye transferi evrak yetişmemesi nedeniyle son anda yatan, geçen yaz ise Körfez ülkelerinden yüksek ücretli teklifler alan Faslı yıldızın, 30 yaşındayken son bir yüksek kazançlı kontrat için kulüp aramaya başladığı da gelen bilgiler arasında.