Hakim Ziyech'in veda talebi: 2.9 milyon euro

Haber Merkezi

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech, Sergio Oliveira'nın sözleşme feshini örnek gösterip zorluk çıkarıyor.

Faslı futbolcu, yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların kendisine muhtaç olduğunu düşünüyor.

6 AYLIK HAK EDİŞİNİ İSTİYOR

Yıllık 5.7 milyon euro maliyeti bulunan Ziyech bu nedenle Galatasaray'dan fesih için altı aylık hak edişinin tamamını talep ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Ziyech'in 2.9 milyon euroluk fesih bedeli talebini 1,5 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.