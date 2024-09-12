Hakim Ziyech'te büyük kriz: Derbide oynayamayabilir Galatasaray'da sakatlık yaşayan Hakim Ziyech, 3 hafta sahalardan uzak kalabilir.

Haber Merkezi

Kerem Aktürkoğlu, Tete ve Wilfried Zaha gibi futbolcuları takımdan gönderen Galatasaray'da kanat transferi gecikti.

Sarı-kırmızılı takımda rotasyonun zayıflaması sonrasında bir kötü haber de Hakim Ziyech'ten geldi.

Milli Takım'da ağrı hisseden 31 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi.

Spor Gecesi'nin aktardığı haberde; Ziyech'in 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

BU SEZON 4 MAÇTA OYNADI

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi.

KANAT TRANSFERİ BEKLENİYOR

Öte yandan Ziyech'in de sakatlanmasıyla kadroda Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Yusuf Demir dışında orijinal mevkisi kanat olan oyuncu kalmadı.

Yönetimin transfer sezonu bitmeden en az bir kanat transferi yapması beklenirken kötü haber İtalya'dan geldi.

ZALEWSKI TRANSFERİ YATTI

Galatasaray yönetimi, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'nin transferini tamamlamak için İtalya'ya gitmişti. Sarı kırmızılı takım, transferi tamamlayamadı.

Di Marzio'da yer alan habere göre; Nicola Zalewski, Roma'da kalmaya karar verdi.

Polonyalı oyuncu, Galatasaray'ın yaptığı iyi teklife rağmen takımdan ayrılmama kararı aldı.

Galatasaray, oyuncunun bu cevabı sonrası alternatif isimlere yöneldi.