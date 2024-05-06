Hakim Ziyech'ten dikkat çeken paylaşım

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Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Faslı yıldız Hakim Ziyech, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1'lik skorla devirdi. Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech, maçta 2 gol sevinci yaşadı.

Gol sayısını 6'ya çıkaran Ziyech, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hikaye olmadan zafer olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından birçok beğeni aldı.

Son 4 maç 4 gol

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 4 gol 1 asistlik performans gösteren Faslı yıldız, Sivas galibiyeti sonrası taraftarların isteğini kırmadı ve maç sonu üçlüsü çektirdi. Sivasspor karşısındaki ilk golünü ceza sahası içerisinden bulan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez ceza sahası içinden gol attı.

Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech'in gelecek sezon Galatasaray'da olacağını açıklamıştı.

Tek haftalık maçlara döndük. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayabiliyoruz. Hakim'in zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz.