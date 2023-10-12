Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber Galatasaray'ın futbolcusu Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'nda yapılan sağlık kontrollerinde uyluğunda kas yırtığı tespit edildiği açıklandı.

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Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne aldığı başarılı sonuçlarla iyi bir başlangıç yapan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve buna rağmen Fas Milli Takımı'na davet edilen Hakim Ziyech hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Tedavisi için Türkiye'ye dönecek

Lesiteinfo'da yer alan habere göre; Faslı oyuncunun uyluğunda kas yırtığı tespit edildi.

Fas Milli Takımı kampına katılan Hakim Ziyech, Fildişi Sahili ile Liberya'ya karşı oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Yıldız oyuncunun tedavisi Galatasaray sağlık personeli tarafından sürdürüleceği ve bu nedenle Ziyech'in Türkiye'ye döneceği aktarıldı. Faslı yıldızın Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.

Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kadroya katılan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 3 resmi karşılaşmada giydi.

30 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.