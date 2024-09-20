Hakim Ziyech'ten İsrail'in katliamlarına sert tepki Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, sosyal medya hesabından, İsrail’in hayatını kaybeden Filistinlileri çatıdan attığı videosuna sert tepkide bulundu.

Haber Merkezi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız sürüyor.

Saldırılarda kadın, çocuk ve yaşlı demeden öldüren İsrail'in katliamlarına tepkiler de yükseliyor.

Galatasaray’da forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail’e sert tepki gösterdi.

İSRAİL'E KÜFÜRLÜ TEPKİ

İsrailli askerlerin öldürdüğü Filistinlileri çatıdan aşağı attığı görüntüleri alıntılayan Ziyech, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şunu netleştirelim. İsrail'i ve bu zalim tavırlarını destekleyen tüm ülkeleri s...! Özgür Filistin!”

Faslı futbolcunun bu paylaşımı, kısa sürede dünya genelinde geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından paylaşılarak gündem oldu.