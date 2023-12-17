Hakkarigücüsporlu Manga, 2023 Kamerun Altın Top ödülünü kazandı Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü Spor forması giyen futbolcu Manga, 2023 Kamerun Altın Top ödülünün sahibi oldu.

İHA

2023 Kamerun Altın Top Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kadın futbolunda 2023 yılı Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Hakkarigücüspor forması giyen Marie Divene Ngah Manga aldı.

Ödülü Eto'o verdi

21 yaşındaki futbolcuya ödülünü bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Kamerun'un dünyaca ünlü eski golcüsü ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o takdim etti.

Manga’nın ayrıca bir ödül daha aldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)