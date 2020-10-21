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    Hakkı Tosun, Payasspor'a jeneriklik gol attı

    İçel İdmanyurdu oyuncusu Hakkı Tosun, maçın 90. dakikasında orta sahadan attığı golle takımına 6-0'lık skoru kazandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 03:24
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 03:24
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    Hakkı Tosun, Payasspor'a jeneriklik gol attı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur karşılaşmaları devam ediyor.

    İlk turda penaltılarda Ceyhanspor'u eleyen İçel İdmanyurdu, ikinci turda Payasspor'u 6-0'lık skorla geçerek adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

    İçel İdmanyurdu'nu üst tura çıkaran golleri 13. dakikada Aslan Gök, 20. dakikada Uğur Ayhan, 30. dakikada Fazlı Ayan, 42. dakikada penaltıdan Yaşar Çetin, 70. dakikada Gülhan Özdemir ve 90. dakikada Hakkı Tosun kaydetti.

    HAKKI TOSUN'DAN JENERİKLİK GOL

    Hakkı Tosun'un 90. dakikada attığı gol uzun süre unutulmayacak cinsten. Orta sahadan kaleyi gören Tosun, rakip takım kalecisini gafil avlayarak topu ağlara gönderdi.

    Hatay temsilcisi Payasspor'u farklı geçen İçel İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

    Hakkı Tosun, Payasspor'a jeneriklik gol attı VİDEO

    Hakkı Tosun, Payasspor a jeneriklik gol attı #1

    Hakkı Tosun, Payasspor a jeneriklik gol attı #2

    Hakkı Tosun, Payasspor a jeneriklik gol attı #3(Görüntüler, A Spor'dan alınmıştır)

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